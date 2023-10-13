"Пора определиться": в Европе поставили Турции ультиматум из-за Израиля

В ЕС потребовали четкого ответа от властей Турции

Еврокомиссия призвала Турцию выбрать сторону в международной геополитике. Анкара должна определиться кого поддерживает — ЕС, НАТО и их ценностями или россию, Иран и ХАМАС.

Такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Об этом пишет Ekathimerini.

"Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада, или с москвой, Тегераном, ХАМАСом и Хезболлой", — подчеркнул он. Европейский чиновник подчеркнул, что "ответ должен быть ясным".

Маргаритис Схинас отметил, что "с первого момента (атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября, — ред.) все 27 стран-членов ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и громко заявили, что террору нет оправдания".

При этом он акцентировал на том, что Турция является ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе в таких областях, как миграция и торговля. Но раскритиковал тот факт, что Анкара не участвует в санкциях против россии.

Такое заявление со стороны ЕС было вызвано тем, что президент Турции Реджеп Эрдоган осудил удары Израиля по сектору Газа. Он заявлял, что считает возможным мир на Ближнем Востоке только при независимости Палестины. Эрдаган также выражал готовность активизировать дипломатические усилия для восстановления мира.

Ситуация в Израиле

Боевики ХАМАС из Сектора Газа 7 октября атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Вскоре Израилю удалось восстановить контроль над всеми территориями. В последние дни ЦАХАЛ нанес сотни ударов по объектам ХАМАСа в Секторе Газа. Противостояние продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Израиль сбросил свыше 6000 бомб на Сектор Газа.