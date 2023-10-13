ООН призвала Израиль отменить решение по Газе: появилась реакция страны

Израиль призвал ООН сосредоточиться на возвращении захваченных боевиками заложников

В Организации Объединенных Наций (ООН) "настоятельно призывают" Израиль отменить приказ об эвакуации людей из северной половины сектора Газа. Там хотят избежать "превращения трагедии в катастрофическую ситуацию".

Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Информация появилась в The New York Times.

В ООН считают, что такого рода эвакуация, на которую Израиль дал сутки, повлечет за собой перемещение более миллиона человек и приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям".

"Это составляет примерно 1,1 миллиона человек. Такое же распоряжение касалось всего персонала ООН и тех, кто находился в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники", — говорится в заявлении.

В то же время посол Израиля в ООН Гилад Эрдан отреагировал на данное заявление. Он раскритиковал такую реакцию ООН, назвав ее "позором".

"Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям Газы — это позор! На протяжении многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование им гражданского населения и инфраструктуры в Секторе Газа для убийств и накопления своего оружия. Теперь вместо того, чтобы поддерживать Израиль, чьи граждане были убиты террористами ХАМАС и который все еще пытается минимизировать вред некомбатантам, он проповедует именно Израилю", — заявил он.

Дипломат акцентировал внимание на том, что ООН сейчас необходимо сосредоточиться на возвращении в Израиль захваченных боевиками заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.

В свою очередь израильская армия признала, что эвакуация палестинцев из северной части сектора Газа может продлиться дольшесуток, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

"Мы пытаемся выделить время, прилагаем много усилий и понимаем, что это будет дольше 24 часов", — добавил он.

Листовки жителям севера сектора Газа с призывом немедленно уходить на юг

Ранее "Телеграф" сообщил, что боевики ХАМАС, которые напали на Израиль, объявили пятницу, 13 октября, днем "всеобщей мобилизации" в мусульманском и арабском мире. На фоне этого в некоторых странах были зафиксированы антиизраильские акции.