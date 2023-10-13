В Ізраїлі затримано главу компанії, який наживався на бронежилетах для ЦАХАЛу: намагався обдурити й Україну

Ця ж компанія намагалася продати неякісне захисне спорядження для ЗСУ

Поліція Ізраїлю повідомила про затриманняголови керівника компанії, за підозрою у постачанні неякісного захисного спорядження для військовослужбовців ЦАХАЛа. Йдеться про постачання на мільйони шекелів.

Затриманим виявився 56-річний житель Тель-Авіва. Подробиці повідомило видання NEWSru.co.il.

Розслідування розпочалося після скарги на ізраїльську компанію, яка займається імпортом спорядження військового призначення з-за кордону. Ця ж компанія намагалася продати захисне спорядження поганої якості для Збройних сил України.

Слідство встановило, що і ЦАХАЛу ця компанія спробувала поставити пластини для бронежилетів неналежної якості та представила фальшиві сертифікати.

Поліція Ізраїлю перехопила чергову партію захисних жилетів, доставлених цією компанією з-за кордону, на митниці. Розслідування триває у співпраці з іншими силами безпеки та ЦАХАЛом.

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