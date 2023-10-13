В Израиле задержан глава компании, наживавшийся на бронежилетах для ЦАХАЛа: пытался обмануть и Украину
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Эта же компания пыталась продать некачественное защитное снаряжение ВСУ
Полиция Израиля сообщила о задержании главы компании, по подозрению в поставке некачественного защитного снаряжения для военнослужащих ЦАХАЛа. Речь идет о поставке на миллионы шекелей.
Задержанным оказался 56-летнего жителя Тель-Авива. Подробности сообщило издание NEWSru.co.il.
Расследование началось после жалобы на израильскую компанию, занимающуюся импортом снаряжения военного назначения из-за границы. Эта же компания пыталась продать защитное снаряжение плохого качества для Вооруженных сил Украины.
Следствие установило, что и ЦАХАЛу данная компания попыталась поставить пластин для бронежилетов ненадлежащего качества и представила фальшивые сертификаты.
Полиция Израиля перехватила очередную партию защитных жилетов, доставленных этой компанией из-за границы, на таможне. Расследование продолжается в сотрудничестве с другими силами безопасности и ЦАХАЛом.
Ранее "Телеграф" сообщил, что скандал с приобретением Минобороны зимних курток и штанов для ВСУ по якобы завышенным ценам является далеко не единственной сомнительной госзакупкой оборонного ведомства. Еще более скандальная закупка произошла под самым носом у бывшего министра Резникова. Связана она с топливом.