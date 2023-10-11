Число загиблих українців в Ізраїлі зростає: скільки всього іноземців убив ХАМАС (інфографіка)

Багато хто вважається зниклими безвісти

Число жертв серед українців через напад ХАМАС на Ізраїль побільшало. Також збільшилась і кількість поранених.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, на жаль, підтвердилася інформація щодо загибелі ще одного українця. Таким чином, загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей. Ще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються . Шість українців вважаються зниклими безвісти.

"Наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси. МЗС, Офіс Президента, посольство в Ізраїлі працюють в режимі 24/7 над організацією повернення наших співвітчизників. Деталі будуть додатково повідомлені громадянам, які вже звернулись до українського посольства.

170 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду. Водночас ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями", — каже він.

В цей же час МЗС Ізраїлю опублікувало інфографіку, на якій видно загальну кількість загиблих іноземних громадян. Як можна зрозуміти з інформації про українців, кількість жертв лише продовжує зростати.

Більше за всіх своїх громадян під час нападу ХАМАС втратив Таїланд — 18 убитих, 11 полонених і 15 зниклих безвісти.

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А більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Раніше ми писали про те, що німка, яку покалічили та вкрали бойовики ХАМАС, жива. Її мати розповіла, що з нею.