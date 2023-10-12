ХАМАС утримує викрадених у секторі Газа: майже 100 сімей отримали повідомлення про своїх рідних

Понад три тисячі людей отримали поранення

Станом на 12 жовтня 97 сімей отримали повідомлення від влади Ізраїлю про те, що їхніх родичів утримують палестинські терористи ХАМАС у секторі Газа. Інформації про стан полонених немає.

Через шість днів після нападу ХАМАС на Ізраїль відомо про те, що 1300 людей було вбито. З них більшість – мирні громадяни. Про це повідомляє видання The Times Of Israel.

Зазначається, що згідно з останніми даними, 3300 людей отримали різні поранення внаслідок атаки терористів. Також 200 людей було викрадено та відвезено до сектору Газа, де бойовики продовжують їх утримувати. Їхня доля поки що не відома.

Як пише El Tiempo Latino, бригадний генерал запасу Галь Хірш звернувся до родин викрадених людей та прозвітував про роботу, яка проводиться постійно.

"Дорогі сім’ї, навіть під час бойових дій ми докладаємо трьох основних зусиль: оперативної розвідки, формулювання положення полонених і зниклих безвісти людей, а також допомоги їхнім сім’ям", — сказав він.

Триває також прочісування місцевості та робота з впізнання жертв, багато постраждалих проходять лікування у лікарнях. За словами Хірша, до уваги беруть кожну крихту інформації, яка може допомогти знайти всіх безвісти зниклих.

"Вчора я говорив з посланцем американського президента у справах заручників Роджером Карстенсом, а сьогодні зустрінуся з його заступником Стівеном Гілленом, який спеціально прилетів до Ізраїлю. Для нас дуже важливі теплі зв’язки, сердечна турбота та готовність Сполучених Штатів надавати нам допомогу всіма можливими засобами. багато хто в Ізраїлі звертається до нас із пропозицією допомоги та участі в нашій роботі на волонтерських засадах. Я глибоко зворушений і високо ціную силу нашого духу, що виявляється у воєнний час", — додав він.

Більше інформації про ситуацію з війною в Ізраїлі читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що громадянка Німеччини Шані Лук, яку скалічили та викрали терористи, знайшлася. Дівчина жива і перебуває у тяжкому стані у лікарні.