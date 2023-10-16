Зустрічі з принцом чекав усю ніч: Блінкена погано прийняли в Єгипті та Саудівській Аравії через Ізраїль

Принц не з’явився на зустріч у запланований час і Блінкен чекав на нього до ранку

Державний секретар США Ентоні Блінкен спробував переконати єгипетського президента Абдель Фатха Ас-Сісі та наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бен Салмана прийняти думку Вашингтона щодо конфлікту ХАМАСу та Ізраїлю. Однак у відповідь він зіткнувся із запеклим опором з боку найвпливовіших лідерів арабського світу

Мохаммед бен Салман змусив Блінкена чекати на зустріч з ним всю ніч. Вона мала відбутися ввечері 15 жовтня, але спадкоємець прийшов тільки наступного ранку. Про це пише Washington Post.

На самому початку зустрічі Салман наголосив на необхідності зупинити військові операції, які "забрали життя мирних людей". У цьому випадку він мав на увазі наступ Ізраїлю. Також він зазначив, що необхідно зняти "осаду Гази", внаслідок якої вона залишилася без води та електрики.

Наслідний принц закликав зупинити "поточну ескалацію" конфлікту, а це прямо суперечить політиці США, які підтримують Ізраїль у досягненні його максималістської мети з ліквідації ХАМАСу.

Своєю чергою президент Єгипту Абдель Фатха Ас-Сісі заявив, що напад Ізраїлю перевищив "право на самооборону" і перетворився на "колективне покарання".

"Ви сказали, що ви єврей, а я єгиптянин, який виріс поруч із євреями в Єгипті. Вони ніколи не зазнавали будь-якої форми утисків або переслідувань, і в нашому регіоні ніколи не траплялося, щоб євреї зазнавали переслідувань у новітній чи старій історії", — сказав Ас-Сісі.

Ентоні Блінкен відповів, що він прийшов як людина, яка вражена звірствами ХАМАС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримує намір Ізраїлю ліквідувати ХАМАС. Водночас він наголосив на одному нюансі.