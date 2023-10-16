Встречи с принцем ждал всю ночь: Блинкена плохо приняли в Египте и Саудовской Аравии из-за Израиля

Принц не явился на встречу в запланированное время и Блинкен ждал его до утра

Государственный секретарь США Энтони Блинкен попытался убедить египетского президента Абдель Фатха Ас-Сиси и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана принять точку зрения Вашингтона насчет конфликта ХАМАСа и Израиля. Однако в ответ он столкнулся с ожесточенным сопротивлением со стороны самых влиятельных лидеров арабского мира

Мохаммед бен Салман заставил Блинкена прождать встречи с ним всю ночь. Она должна была состояться вечером 15 октября, но наследный принц явился только на следующее утро. Об этом пишет Washington Post.

В самом начале встречи Салман сделал акцент на необходимости остановить военные операции, которые "унесли жизни мирных людей". В данном случае он имел в виду наступление Израиля. Также он отметил, что необходимо снять "осаду Газы", в результате которой она осталась без воды и электричества.

Вместе с тем, наследный принц призвал остановить "текущую эскалацию" конфликта, а это прямо противоречит политике США, которые поддерживают Израиль в достижении его максималистской цели по ликвидации ХАМАСа.

В свою очередь президент Египта Абдель Фатха Ас-Сиси заявил, что нападение Израиля превысило "право на самооборону" и превратилось в "коллективное наказание".

"Вы сказали, что вы еврей, а я египтянин, выросший рядом с евреями в Египте. Они никогда не подвергались какой-либо форме притеснений или преследований, и в нашем регионе никогда не случалось, чтобы евреи подвергались преследованиям в новейшей или старой истории", — сказал Ас-Сиси.

Энтони Блинкен ответил, что он пришел как человек, который потрясен зверствами ХАМАС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддерживает намерения Израиля ликвидировать ХАМАС. В то же время он отметил один нюанс.