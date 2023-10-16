Байден поддерживает Израиль в ликвидации ХАМАС, но есть нюанс

Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАС и Хезболлы

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что Израиль должен ответить ХАМАСу за начатую ими войну. Это движение боевиков должно быть полностью ликвидировано, но мирные при этом не должны пострадать.

Это создало бы независимое государство рядом с Израилем. Такое мнение Байден выразил изданию CBS News.

"Этот путь, который называют "решением двух государств", являлся политикой США на протяжении десятилетий. Это создало бы независимое государство рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", — сказал американский лидер.

По мнению Джо Байдена, Израиль продолжит это, но не на данном этапе.

"Президент Байден: Не сейчас. Не сейчас. Не сейчас, но, думаю, Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАС и Хезболла. Хезболла – мощное исламистское ополчение на севере Израиля, вооруженное и обученное Ираном. Иран также поддерживает ХАМАС", — отметил он.

При этом Байден считает, что оккупация Газы Израилем была бы сейчас большой ошибкой. Следует понимать, что ХАМАС не представляет весь палестинский народ.

"Президент Байден: Я думаю, что это было бы большой ошибкой. Посмотрите, что произошло в Газе, на мой взгляд, есть ХАМАС, а крайние элементы ХАМАС не представляют весь палестинский народ. И я думаю, что… Было бы ошибкой… Израиль снова оккупировал… Газу. Мы… но входим, но истребляем экстремистов, Хезболла на севере, а ХАМАС на юге. Является необходимым требованием", — добавил он.

Джо Байден назвал ХАМАС стаей трусов, которые прячутся за спинами гражданских людей. В свою очередь он уверен, что Израиль сделает все возможное, чтобы избежать убийства мирных.

"Израиль преследует группу людей, занимающихся варварством, которое имеет такие же последствия, как Холокост. И… я считаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС – это стая трусов. Они прячутся за спинами гражданских. Они размещают свои штабы там, где находятся гражданские лица, здания и т.д. Но в той мере, в какой они смогут отделиться и избежать – я соглашаюсь – израильтяне сделают все от них зависящее, чтобы избежать убийства невинных мирных жителей", — подытожил президент Штатов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Джо Байден в ближайшее время должен посетить Израиль по приглашению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.