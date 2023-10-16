Байден должен посетить Израиль: появились первые детали

Недавно Байден уже созванивался с Нетаньяху

В ближайшее время президент США Джо Байден должен посетить Израиль, где происходят боевые действия. Туда его пригласил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники. При этом источники не сообщили точных сроков визита.

Интересно, что в регионе уже почти неделю пребывает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Недавно Байден связывался с премьером Израиля Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в телефонном разговоре. Они обсуждали вопросы подготовки Израиля к операции в секторе Газа.

Как сообщалось ранее, разговоры об объединении пакетов военной помощи Украине и Израилю идут почти неделю. Была информация, что такая идея была выдвинута, чтобы попытаться преодолеть сопротивление ультраправого крыла республиканской партии, которая выступает против поддержки Украины, но поддерживает Израиль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Иран отправил предупреждение Израилю через ООН насчет того, что ему придется вмешаться, если все же ЦАХАЛ начнет наземную операцию в секторе Газа.