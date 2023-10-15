Израиль готовит наземную операцию в Газе: Иран через ООН сделал предупреждение

Иран не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем

Иран направил предупреждение Израилю через ООН, что ему придется вмешаться, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Газе. Боевые действия между террористами ХАМАС и Израилем перерастут в региональную войну, если Иран вмешается.

Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд призвал министра иностранных дел ИранаАмира-Абдоллахяна помочь предотвратить распространение конфликта в Газе и Израиле на более широкий регион Ближнего Востока. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на информацию от двух дипломатических источников, знакомых с ситуацией.

"Послание Ирана, отправленное Израилю через ООН, прозвучало в то время, когда администрация Байдена пыталась удержать Иран и поддерживаемую Ливаном Хезболлу, поддерживаемую Ираном, от вступления в войну. На этой неделе США направили в регион авианосную группу и истребители", — говорится в материале.

Министр иностранных дел Ирана ответил, что его страна не хочет, чтобы конфликт перерос в региональную войну, и хочет попытаться помочь с освобождением мирных жителей, удерживаемых ХАМАС в качестве заложников в секторе Газа.

Отметим, что 9 октября Израиль пообещал провести в сектора Газа наземную операцию. Это означает, что силы ЦАХАЛ готовятся к реализации наступательных планов, которые могут включать в себя также комплексные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши.

При этом в СМИ сообщают, что в канцелярии премьер-министра Израиля отказались от комментариев.

Отметим, что "Телеграф" следит за ситуацией и публикует последнюю информацию в материале: Израиль сносит Сектор Газа после атаки ХАМАС: хроника новой войны на Ближнем Востоке (обновляется).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, есть ли в плену у боевиков ХАМАС граждане Украины.