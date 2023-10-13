Катар вступился за боевиков ХАМАС: угрожает миру газовым голодом

Израиль проводит ответные атаки на сектор Газа после нападения 7 октября

Власти Катара угрожают создать глобальный дефицит газа в рамках поддержки Палестины. Сейчас эта страна частично заменила российский газ на мировом рынке.

Об этом заявил эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани во время публичного выступления, кадры которого публикуют в сети. Власти Катара требуют, чтобы Израиль прекратил защищаться.

"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира", — сказал глава государства.

Напомним, что 9 октября, на второй день после нападения ХАМАС, Израиль принял жесткие меры касательно сектора Газы. Им перекрыли электроэнергию и воду, а также заблокировали поставки газа и продовольствия после того, как боевики ХАМАС атаковали города Израиля. Также 1,1 млн палестинцев дали 24 часа на то, чтобы эвакуироваться из Газы в безопасное место, так как Израиль начинает наземную операцию.

В ООН отреагировали на такие действия и призвали Израиль пересмотреть свои действия касательно сектора Газы, однако в стране такую реакцию назвали позорной.

Следить за ситуацией в Израиле можно в нашем материале онлайн: "Израиль сносит Сектор Газа после атаки ХАМАС: хроника новой войны на Ближнем Востоке (обновляется)".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Израиль сбросил больше 6 тысяч бомб на сектор Газа. Палестинцы заявляют, что количество жертв из-за ответной атаки Израиля растет.