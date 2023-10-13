За ХАМАС стоит россия, но план кремля провалился: эксперт назвал четкий признак

Кремль войной в Израиле планировал отвлечь мир от войны в Украине

Боевики ХАМАС продолжают атаковать Израиль и за действиями террористов однозначно стоит россия. Однако Кремль просчитался в том, что его план не оценят союзники на востоке.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил политолог, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. Он подчеркнул, что Иран оказывал группировке исключительно военную помощь, но управляет нападением именно рф.

"Ошибочно мнение, будто группировкой управляет Иран. Да, он передавал ей определенные виды вооружений, помогает деньгами. Но не более того. Управляет там именно россия. Не случайно параллельно с атакой хамасовцев на Израиль она запустила мощную информкампанию против Украины. Мол, это именно из Украины попали то ли сразу к ХАМАС, то ли через Иран к нему же – те или иные виды вооружений, включая ракеты. Тем самым российская пропаганда пытается представить нашу страну как крайне ненадежного партнера, который распродает и свое, и чужое оружие режимам, находящимся под санкциями (Иран), а то и напрямую организациям, многими признанным террористическими (ХАМАС)", – уверяет эксперт.

Нападением на Израиль россия надеялась отвлечь внимание мира от войны в Украине и дискредитировать страну на мировой арене. Как следствие, потоки военной помощи должны были сократиться, что сыграло бы на руку наступлению оккупантов.

Вдобавок к этому россия часто позиционирует себя в качестве миротворцев в тех конфликтах, которые сама и создает.

"рф уже предложила себя в качестве возможного посредника между Израилем и палестинскими группировками", — добавил Дмитрий Снегирев.

Политолог считает, что россия стремится спровоцировать как можно больше конфликтов. К примеру, ситуация с беженцами на польско-белорусской границе точно дело рук Кремля. Также россия пытается запугать Европу "сценарием пробивания "сувалкского коридора". Поэтому перемещает в Беларусь ядерку, делает заявления о выходе из моратория на проведение ядерных испытаний и пугает мир ракетой "Буревестник".

"Всё это, включая эскалацию на Ближнем Востоке, – звенья одной цепи. Так рф пытается показать якобы биполярность мира, вернуться в большую политику. Заявить себя одним из ключевых игроков. Но пока это не находит понимания не только у США, но и (что весьма примечательно) даже у Китая", – констатирует Дмитрий Снегирев.

Подробнее о роли россии в войне Израиля и ХАМАС читайте в нашем материале: "Украина, россия, война на Ближнем Востоке и поставки оружия: какая между ними связь".

За тем, как развиваются события в Израиле можно следить в режиме онлайн в материале "Израиль сносит Сектор Газа после атаки ХАМАС: хроника новой войны на Ближнем Востоке (обновляется)".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ХАМАС объявил 13 октября "днем ярости". По всему миру поклонники боевиков устраивают массовые беспорядки и акции протеста.