Украина, россия, война на Ближнем Востоке и поставки оружия: какая между ними связь

Штаты уже заявили, что у них хватит ресурсов помогать и Украине, и Израилю

В Брюсселе состоялась 16-я встреча по военной поддержке Украины, известная как формат "Рамштайн". Мероприятие проходило на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также небывалых по силе штурмов Авдеевки на востоке Украины. Плюс – впервые участие во встрече министров обороны НАТО и партнеров Альянса принял президент Владимир Зеленский.

Какими были результаты "Рамштайна-16" как на них могло повлиять эхо израильско-палестинского конфликта? Об этом политолог, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу".

По мнению политолога, вряд ли случайно накануне "Рамштайна" пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что поставки западного вооружения в Украину неизбежно снизятся из-за эскалации на Ближнем Востоке. В частности, из-за обязательств, которые США имеют перед Израилем как перед ключевым партнером вне НАТО.

"Данное заявление четко свидетельствует о том, что за нападением ХАМАС на Израиль стоит россия. И расчет был именно на то, что ближневосточная эскалация отвлечет внимание мира от войны в Украине, а также снизит военно-техническую, политическую поддержку нашей страны. Однако результаты 16-го "Рамштайна" четко показали, что расчет рф фактически провалился", – считает эксперт.

Он напоминает, что Германия объявила о пакете военно-технической помощи Украине на 1 млрд евро, куда войдут не только очередная система Patriot, но и две ЗРК IRIS-T с ракетами малой и средней дальности, десять танков Leopard 1A5, три зенитные самоходные установки Gepard.

"И всё это, несмотря на антигерманскую истерию, которую развернули некоторые украинцы, реагируя таким образом на возможный отказ ФРГ предоставить нам крылатые ракеты Taurus, – отмечает Дмитрий Снегирев. – На самом деле, нам сейчас необходимы именно такие мощные системы как Patriot и IRIS-T для нейтрализации ракетного террора, который вскоре вновь усилит рф. А ракеты типа Taurus у нас и так есть – те же британские Storm Shadow и французские SCALP".

США дают нам новый пакет помощи на 200 млн долларов, продолжает эксперт. Он включает в себя, кроме прочего, снаряды и боеприпасы для HIMARS.

Норвегия, Великобритания также выделяют многомиллионную помощь. Испания передает шесть пусковых установок для ЗРК Hawk, анонсирует поставку артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм.

"Так что украинский вопрос не снят с повестки дня от слова "абсолютно". И все расчеты российской стороны, что разжигаемая с ее помощью война на Ближнем Востоке резко ударит по потоку военно-технической помощи Украине, провалились", – уверен Дмитрий Снегирев.

Он акцентирует, что статус ключевого партнера США вне НАТО, который имеет Израиль, позволяет Штатам формировать стратегические пакеты военной помощи ему лет на десять вперед.

"Сумма в 3,5 млрд долларов ежегодной помощи Израилю со стороны США уже заложена в американский бюджет, независимо от наличия или отсутствия напряжения, – подчеркивает эксперт. – К тому же имеем заявление Штатов, что у них хватит ресурсов помогать и Украине, и Израилю. Тем более что помогают нам и другие страны Альянса".

Следует понимать, продолжает Дмитрий Снегирев, что за ХАМАС однозначно стоит рф.

"Ошибочно мнение, будто группировкой управляет Иран. Да, он передавал ей определенные виды вооружений, помогает деньгами. Но не более того. Управляет там именно россия. Не случайно параллельно с атакой хамасовцев на Израиль она запустила мощную информкампанию против Украины. Мол, это именно из Украины попали то ли сразу к ХАМАС, то ли через Иран к нему же – те или иные виды вооружений, включая ракеты. Тем самым российская пропаганда пытается представить нашу страну как крайне ненадежного партнера, который распродает и свое, и чужое оружие режимам, находящимся под санкциями (Иран), а то и напрямую организациям, многими признанным террористическими (ХАМАС)", – уверяет эксперт.

Так что, констатирует он, вся эта российская операция имела целью и отвлечение внимания от войны в Украине, уменьшение потока сюда вооружений и дискредитацию нашей страны.

"Плюс – классический для кремля прием выставления себе миротворцем в конфликте, который им же сотворен, – добавляет Дмитрий Снегирев. – рф уже предложила себя в качестве возможного посредника между Израилем и палестинскими группировками".

Россияне, акцентирует собеседник "Телеграфа", продолжают делать ставку на провоцирование максимального количества конфликтов. Поэтому шатают ситуацию на польско-белорусской границе, запугивая сценарием пробивания "сувалкского коридора". Потому тащат в Беларусь ядерку. Потому делают заявления о выходе из моратория на проведение ядерных испытаний. Пугают своей ракетой "Буревестник".

"Всё это, включая эскалацию на Ближнем Востоке, – звенья одной цепи. Так рф пытается показать якобы биполярность мира, вернуться в большую политику. Заявить себя одним из ключевых игроков. Но пока это не находит понимания не только у США, но и (что весьма примечательно) даже у Китая", – констатирует Дмитрий Снегирев.