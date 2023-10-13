За ХАМАС стоїть росія, але план кремля провалився: експерт назвав чітку ознаку

Кремль війною в Ізраїлі планував відвернути мир від війни в Україні

Бойовики ХАМАС продовжують атакувати Ізраїль, і за діями терористів однозначно стоїть росія. Проте Кремль прорахувався, що його план не оцінять союзники на сході.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" озвучив політолог, військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Він наголосив, що Іран надавав угрупованню виключно військову допомогу, але керує нападом саме рф.

"Помилкова думка, ніби угрупованням керує Іран. Так, він передавав йому певні види озброєнь, допомагає грошима. Але не більше. Управляє там саме росія. Не випадково паралельно з атакою хамасівців на Ізраїль вона запустила потужну інформкампанію проти України. Мовляв, це саме з України потрапили чи то одразу до ХАМАС, чи то через Іран до нього ж – ті чи інші види озброєнь, включаючи ракети, тим самим російська пропаганда намагається представити нашу країну як вкрай ненадійного партнера, який розпродає і свою, і чужу зброю режимам, які перебувають під санкціями (Іран), а то й безпосередньо організаціям, багатьма визнаним терористичними (ХАМАС)", – запевняє експерт.

Нападом на Ізраїль росія сподівалася відвернути увагу світу від війни в Україні та дискредитувати країну на світовій арені. Як наслідок, потоки військової допомоги мали скоротитися, що зіграло б на руку наступу окупантів.

На додаток до цього росія часто позиціонує себе як миротворців у тих конфліктах, які сама і створює.

"рф вже запропонувала себе як можливий посередник між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями", — додав Дмитро Снєгирьов.

Політолог вважає, що росія прагне спровокувати якнайбільше конфліктів. Приміром, ситуація з біженцями на польсько-білоруському кордоні точно справа рук Кремля. Також росія намагається залякати Європу "сценарієм пробивання "сувалкського коридору". Тому переміщує до Білорусі ядерку, робить заяви про вихід із мораторію на проведення ядерних випробувань та лякає світ ракетою "Буревісник".

"Все це, включаючи ескалацію на Близькому Сході, – ланки одного ланцюга. Так росія намагається показати нібито біполярність світу, повернутися у велику політику. Заявити себе одним з ключових гравців. дуже примітно) навіть у Китаю", — констатує Дмитро Снєгирьов.

Детальніше про роль росії у війні Ізраїлю та ХАМАС читайте у нашому матеріалі: "Україна, росія, війна на Близькому Сході та постачання зброї: який між ними зв’язок".

За тим, як розвиваються події в Ізраїлі, можна стежити в режимі онлайн у матеріалі "Ізраїль зносить Сектор Газа після атаки ХАМАС: хроніка нової війни на Близькому Сході (оновлюється)".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ХАМАС оголосив 13 жовтня "днем люті". У всьому світі шанувальники бойовиків влаштовують масові заворушення та акції протесту.