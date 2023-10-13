Катар заступився за бойовиків ХАМАС: погрожує світові газовим голодом

Ізраїль проводить атаки у відповідь на сектор Газа після нападу 7 жовтня

Влада Катару погрожує створити глобальний дефіцит газу в рамках підтримки Палестини. Наразі ця країна частково замінила російський газ на світовому ринку.

Про це заявив емір Тамім ібн Хамад Аль Тані під час публічного виступу, кадри якого публікують у мережі. Влада Катару вимагає, щоб Ізраїль припинив захищатися.

"Якщо бомбардування Гази не припиняться, ми припинимо газопостачання світу", — сказав глава держави.

Нагадаємо, що 9 жовтня, на другий день після нападу ХАМАС, Ізраїль вжив жорстких заходів щодо сектору Гази. Їм перекрили електроенергію та воду, а також заблокували постачання газу та продовольства після того, як бойовики ХАМАС атакували міста Ізраїлю. Також 1,1 млн палестинців дали 24 години на те, щоб евакуюватися з Гази у безпечне місце, оскільки Ізраїль розпочинає наземну операцію.

В ООН відреагували на такі дії та закликали Ізраїль переглянути свої дії щодо сектору Гази, однак у країні таку реакцію назвали ганебною.

Слідкувати за ситуацією в Ізраїлі можна в нашому матеріалі онлайн:"Ізраїль зносить Сектор Газа після атаки ХАМАС: хроніка нової війни на Близькому Сході (оновлюється)".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ізраїль скинув понад 6 тисяч бомб на сектор Газа. Палестинці заявляють, що кількість жертв через атаку Ізраїлю у відповідь зростає.