Есть ли украинцы в плену у боевиков ХАМАС: посол дал четкий ответ

Судьба девяти украинцев остается неизвестной

Вследствие атаки ХАМАС на Израиль более десятка граждан Украины, однако слухи о том, что в плену у боевиков есть еще украинцы не подтвердились.

Как рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии ZN.ua, в настоящее время нет никакого подтверждения того, что те украинцы, которые считаются пропавшими без вести, находятся в плену на территории Сектора Газа.

Как известно посольств Украины в Израиле сообщало, что есть информация о то, что 12 украинцев погибло после нападения ХАМАС, в МИД тем временем заявили, что известно лишь об 11 погибших. При этом лишь у одного из них был исключительно украинский паспорт.

Еще 9 украинцев, как считается, пропали без вести.

Корнийчук отметил, что информация о количестве погибших и пропавших без вести не изменилась, однако отметил, что многие сограждане выразили желание покинуть страну.

В настоящее время 260 украинцев ожидают эвакуации в Румынию — 208 из них покинет страну в субботу, а 52 уедут в воскресенье. При этом посол отметил, что речь идет только о тех украинцах, которые приобрели билеты через посольство.

Издание отмечает, что Украина имеет одно из наибольших цифр пострадавших вследствие нападения ХАМАС. Это связано с тем, что в южных регионах Израиля возле Сектора Газа цены на аренду и покупку недвижимости ниже, чем в среднем по стране.

Как сообщалось ранее, в ночь на 14 октября ситуация в регионе оставалась напряженной. Стороны обменялись новыми ракетными ударами, Израиль отразил несколько ударов по северным и южным районам, в том числе по Хайфе, ЦАХАЛ нанес удар по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.