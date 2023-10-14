ЦАХАЛ продолжает громить террористов, палестинцы бегут из сектора Газа: что сейчас происходит в Израиле (видео)

По последним данным, число жертв с палестинской стороны приблизилось к 2 тысячам, а с израильской – к 1,5 тысячам

Израиль продолжает зачистку страны от террористов ХАМАС, после их жестокого нападения 7 октября. В ночь на 14 октября стороны обменялись новыми ракетными ударами, Израиль отразил несколько ударов по северным районам, в том числе по Хайфе, ЦАХАЛ нанес удар по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Как пишет Уnet, Управление по координации гуманитарной деятельности ООН заявило, что десятки тысяч палестинцев прислушались к предупреждению, сделанному вчера ЦАХАЛом и призывающему всех жителей северной части сектора Газа эвакуироваться. Они переместились в южную часть акнклава.

"Телеграф" следит за событиями в режиме онлайн: Израиль сносит Сектор Газа после атаки ХАМАС: хроника новой войны на Ближнем Востоке (обновляется)

ЦАХАЛ впервые сообщил о рейдах внутри сектора Газы 13 октября. Израильские военнослужащие забирали возле границы тела похищенных израильтян. Дополнительной причиной захода группы военнослужащих в Газу была ликвидация противотанковых систем, установленных террористами для препятствования планируемому входу ЦАХАЛа в сектор Газы. Кроме того, рейды должны были послужить предупреждением о массированном вторжении сил ЦАХАЛа в Газу.

Известно, что 13 октября двое палестинцев были убиты в столкновениях с ЦАХАЛом в Восточном Иерусалиме, еще 14 убиты в Иудее и Самарии в ходе так называемого "дня гнева", объявленного ХАМАСом в знак протест против действий ЦАХАЛа в секторе Газы. По данным палестинского департамента здравоохранения, со дня начала войны Израиля и ХАМАСа в Газе убиты 1900 палестинцев и ранены 7696.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером 13 октября выступил со специальным заявлением о ходе операции "Железные мечи". "Мы сражаемся за наш дом и бьем врага с невиданной мощью. Это только начало, но враг уже расплачивается за свои преступления. Не стану вдаваться в детали, что последует за этими ударами. Мы добились широкой международной поддержки Израиля, к нам поступает оружие и боеприпасы, обеспечивая возможность продолжения военных действий. Мы уничтожим ХАМАС и принесем Израилю победу", — заявил он.

Как сообщал "Телеграф", в Израиле резко увеличилось количество жертв среди украинцев в результате нападения террористов ХАМАС. По состоянию на 13 октября стало известно о 12 погибших. Еще восемь украинцев числятся пропавшими без вести.