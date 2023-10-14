ЦАХАЛ продовжує громити терористів, палестинці тікають з сектора Газа: що зараз відбувається в Ізраїлі (відео)

За останніми даними, кількість жертв з палестинської сторони наблизилась до 2 тисяч, а з ізраїльської – до 1,5 тисяч

Ізраїль продовжує зачистку країни від терористів ХАМАС, після їхнього жорстокого нападу 7 жовтня. У ніч на 14 жовтня сторони обмінялися новими ракетними ударами, Ізраїль відбив кілька ударів по північних районах, у тому числі по Хайфі, ЦАХАЛ завдав удару по об’єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Як пише Уnet, Управління з координації гуманітарної діяльності ООН заявило, що десятки тисяч палестинців прислухалися до попередження, зробленого ЦАХАЛом, який закликав усіх мешканців північної частини сектору Газа евакуюватися. Вони перемістилися у південну частину анклаву.

"Телеграф" стежить за подіями в режимі онлайн: Ізраїль зносить Сектор Газа після атаки ХАМАС: хроніка нової війни на Близькому Сході (оновлюється)

ЦАХАЛ уперше повідомив про рейди всередині сектору Гази 13 жовтня. Ізраїльські військовослужбовці забирали біля кордону тіла викрадених ізраїльтян. Додатковою причиною заходу групи військовослужбовців у Газу була ліквідація протитанкових систем, встановлених терористами для запобігання запланованому входу ЦАХАЛу в сектор Гази. Крім того, рейди мали послужити попередженням про масоване вторгнення сил ЦАХАЛу до Гази.

Відомо, що 13 жовтня двох палестинців було вбито у сутичках з ЦАХАЛом у Східному Єрусалимі, ще 14 убито в Юдеї та Самарії під час так званого "дня гніву", оголошеного ХАМАСом на знак протесту проти дій ЦАХАЛу в секторі Гази. За даними палестинського департаменту охорони здоров’я, з дня початку війни Ізраїлю та ХАМАСу в Газі вбито 1900 палестинців та поранено 7696.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу увечері 13 жовтня виступив зі спеціальною заявою про перебіг операції "Залізні мечі". "Ми боремося за наш дім і б’ємо ворога з небаченою міццю. Це тільки початок, але ворог уже розплачується за свої злочини. Не вдаватимуся до деталей, що піде за цими ударами. Ми домоглися широкої міжнародної підтримки Ізраїлю, до нас надходить зброя та боєприпаси, забезпечуючи можливість продовження військових дій. Ми знищимо ХАМАС та принесемо Ізраїлю перемогу", — заявив він.

Як повідомляв "Телеграф", в Ізраїлі різко побільшало жертв серед українців внаслідок нападу терористів ХАМАС. Станом на 13 жовтня стало відомо про 12 загиблих. Ще вісім українців вважаються зниклими безвісти.