Чи є українці у полоні у бойовиків ХАМАС: посол дав чітку відповідь

Доля дев’яти українців залишається невідомою

Внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль понад десяток громадян України, проте чутки про те, що в полоні бойовики мають ще українців не підтвердилися.

Як розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі ZN.ua, наразі немає жодного підтвердження того, що ті українці, які вважаються зниклими безвісти, перебувають у полоні на території Сектору Газа.

Як відомо, посольства України в Ізраїлі повідомляли, що є інформація про те, що 12 українців загинули після нападу ХАМАС, в МЗС тим часом заявили, що відомо лише про 11 загиблих. При цьому лише один з них мав виключно український паспорт.

Ще 9 українців, як вважається, зникли безвісти.

Корнійчук зазначив, що інформація про кількість загиблих та зниклих безвісти не змінилася, проте зазначив, що багато співгромадян виявили бажання залишити країну.

Нині 260 українців очікують на евакуацію до Румунії — 208 з них залишить країну в суботу, а 52 поїдуть у неділю. При цьому посол зазначив, що йдеться лише про тих українців, які придбали квитки через посольство.

Україна має одну з найбільших цифр постраждалих внаслідок нападу ХАМАС. Це пов’язано з тим, що у південних регіонах Ізраїлю біля Сектору Газа ціни на оренду та купівлю нерухомості нижчі, ніж у середньому по країні.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 14 жовтня ситуація в регіоні залишалася напруженою. Сторони обмінялися новими ракетними ударами, Ізраїль відбив кілька ударів по північних та південних районах, у тому числі по Хайфі, ЦАХАЛ завдав удару по об’єктах "Хезболли" на півдні Лівану.