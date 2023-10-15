Израиль решил отложить наземную операцию в секторе Газа: стала известна причина

Военные объявили, что их конечная цель — уничтожить высшую политическую и военную иерархию ХАМАС

Израиль решил перенести начало наземной операции в секторе Газа, которую планировал на эти выходные. Причиной тому стала неблагоприятная погода.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники в армии Израиля. По словам офицеров, изначально вторжение было запланировано на эти выходные, 14-15 октября, однако из-за облачности принято решение отложить операцию, так как этот фактор бы усложнил израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск.

Отмечается, что в состав израильских ударных сил, помимо пехоты, будут включены танки, саперы и спецназ. Сухопутные войска будут прикрываться боевыми самолетами, боевыми вертолетами, воздушными беспилотниками и артиллерией, ведущей огонь с суши и моря.

NYT, ссылаясь на трех высокопоставленных израильских военных офицеров, которые изложили несекретные подробности этого плана, пишет, что израильские военные готовятся в ближайшее время вторгнуться в сектор Газа с десятками тысяч солдат. Они намерены захватить город Газа и уничтожить нынешнее руководство анклава.

"Военные объявили, что их конечная цель — уничтожить высшую политическую и военную иерархию ХАМАС, палестинской группировки, которая контролирует сектор Газа и возглавила террористические атаки на прошлой неделе в Израиле, в результате которых погибло 1300 человек", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Иран отправил предупреждение Израилю через ООН насчет того, что ему придется вмешаться, если все же ЦАХАЛ начнет наземную операцию в секторе Газа.