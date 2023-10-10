Все в одном пакете: в США придумали, как помочь Украине и Израилю

Решение может быть принято уже на следующей неделе

Белый дом рассматривает возможность объединения в один пакет помощь для Украины и Израиля. Это может повысить шансы на одобрение Конгресом помощи Украине, несмотря на растущую оппозицию от республиканцев Палаты представителей

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена, которые знакомы с ходом обсуждения. По их словам, окончательное решение по данному поводу еще не было принято.

"Один из чиновников сказал, что такой шаг может иметь смысл, поскольку он "зажимает крайне правых", которые решительно выступают против увеличения помощи Украине, но решительно поддерживают помощь Израилю", — говорится в материале.

Отмечается, что высшие должностные лица поставили в известность лидеров Палаты и представителей Сената, что вскоре Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительную военную помощь Израилю. Это может произойти уже на следующей неделе.

По мнению представителей Белого года, объединение двух запросов о военной помощи может побудить некоторых республиканцев одобрить такое решение, так как блокировать военную помощь Израилю они не захотят.

В то же время представитель республиканцев Элис Стефаник эту не поддержала идею. По ее словам, у республиканцев в Палате есть достаточное количество голосов для принятия отдельного пакета помощи Израилю.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 октября стало известно о планах США объявить о новом пакете военной помощи для Украины. есть общая стоимость может составлять от 50 до 100 млн долларов.