В США планируют выделить очередной пакет помощи Украине: что в нем уникального

Голосование может состояться уже в ближайший месяц

В Сенате Соединенных Штатов рассматривают вопрос о выделении очередной финансовой помощи Украине. В отличие от последних решений Белого дома, политики решают о целесообразности принятия годового пакета финансирования. Он может составлять от 50 до 100 млрд долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди сенаторов. Издание добавляет, что главное желание многих проукраинских политиков — обеспечить точное наличие грядущей помощи Киеву, учитывая недавние события в Палате представителей.

При этом отмечается, что финальный проект пакета может значительно превышать сумму помощи, которую предварительно просил выделить президент Джо Байден. Это делается с учетом сразу двух моментов — придания Украине уверенности и лучшего хода "с политической точки зрения".

Следует напомнить, что первоначально в Сенате говорили о выделении 24 млрд долларов для Украины. Помощь, которая сейчас обсуждается американскими политиками, более серьезная и долгосрочная. Однако конечной суммы пока нет — как уже упоминалось, она может колебаться от 50 до 100 млрд долларов.

По словам сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, искренне поддерживающего украинцев, заявил, что по его мнению пакет должен быть в размере ближе к сотне миллиардов "зеленых". Однако он не против компромисса, если республиканская партия согласится на выделение хотя бы около 60 миллиардов.

Подчеркнем, что соответствующее голосование может состояться между 16 октября и 17 ноября. Главное, чтобы до даты окончания текущего законопроекта США о временных расходах.

Напомним, что американцы постоянно поддерживают Украину не только финансовыми вливаниями, но и непосредственно оружием. Один из последних источников такой помощи — конфискованное вооружение, перехваченное на пути из Ирана в Йемен. Предварительно оно должно было попасть в боевики-хуситы, однако вполне возможно, что бюрократические нюансы будут преодолены и Украину получит новые поставки.

Также "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский не считает целесообразным беспокоиться за возможное прекращение помощи от Вашингтона. По его словам, Джо Байден убедил его в 100-процентной поддержке Киева и дальше.