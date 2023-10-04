США нашли неожиданный источник оружия для Украины: что могут передать

Речь идет о тысячах единиц стрелкового оружия

США нашли откуда взять дополнительное оружие для Украины, которое позволит частично устранить его нехватку в ВСУ пока не решится вопрос с выделением дополнительного финансирования на поставки новых пакетов вооружений от союзников.

Как информирует CNN, речь идет о тысячах единиц оружия и боеприпасов, которые были перехвачены на пути из Ирана в Йемен, где оно должно было попасть в руки повстанцев-хуситов, которых поддерживает Тегеран.

Отмечается, что Центральное командование США намерено объявить о новой политике до конца текущей недели.

Впрочем, остается непонятным, как именно Вашингтон намерен юридически оформить эти поставки, поскольку согласно требованиям ООН все конфискованное оружие должно быть складировано или уничтожено. Поэтому хоть идея о передаче оружия с американских складов, разбросанных по всему Ближнему Востоку, кажется хорошей, но на деле возможности ее легальной реализации в Белом доме обсуждают вот уже несколько месяцев.

О каких объемах идет речь не сообщалось, однако еще в феврале появлялась информация о том, что это могут быть больше 5 тысяч автоматов, 1,6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7 тысяч неконтактных взрывателей.

Стоит отметить, что иранское оружие в Украине уже светилось неоднократно, хотя сам Тегеран заявляет, что придерживается нейтралитета. Помимо печально известных БПЛА типа "Shahed" на поле боя светились танковые снаряды по меньшей мере двух типов, а также иранские противотанковые ракетные комплексы Dehlaviyeh.