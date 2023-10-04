США знайшли несподіване джерело зброї для України: що можуть передати

Йдеться про тисячі одиниць стрілецької зброї

США знайшли звідки взяти додаткову зброю для України, яка дозволить частково усунути її нестачу до ЗСУ, поки не вирішиться питання з виділенням додаткового фінансування на постачання нових пакетів озброєнь від союзників.

Як інформує CNN, йдеться про тисячі одиниць зброї та боєприпасів, які були перехоплені на шляху з Ірану до Ємену, де вона мала потрапити до рук повстанців-хуситів, яких підтримує Тегеран.

Зазначається, що Центральне командування США має намір оголосити про нову політику до кінця цього тижня.

Втім, залишається незрозумілим, як саме Вашингтон має намір юридично оформити ці поставки, оскільки згідно з вимогами ООН вся конфіскована зброя має бути складована або знищена. Тому хоч ідея про передачу зброї з американських складів, розкиданих по всьому Близькому Сходу, здається гарною, але насправді можливості її легальної реалізації в Білому домі обговорюють уже кілька місяців.

Про які обсяги йдеться не повідомлялося, проте ще в лютому з’являлася інформація про те, що це можуть бути понад 5 тисяч автоматів, 1,6 млн патронів до стрілецької зброї, невелика кількість протитанкових ракет і понад 7 тисяч неконтактних підривників.

Варто зазначити, що іранська зброя в Україні вже світилася неодноразово, хоча сам Тегеран заявляє, що дотримується нейтралітету. Крім сумнозвісних БПЛА типу "Shahed" на полі бою світилися танкові снаряди щонайменше двох типів, а також іранські протитанкові ракетні комплекси Dehlaviyeh.