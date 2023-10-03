Через новий бюджет: у Пентагоні виступили із терміновою та тривожною заявою для України

У США закінчуються гроші для України

Після того, як у США ухвалили проміжний бюджет без допомоги Україні у Пентагона вже почалися проблеми щодо деяких пунктів фінансування підтримки. Через це він навіть був змушений звернутися до Конгресу із попередженням.

Про це пише АР. У листі до політиків американське Міноборони зазначило, що в нього закінчуються кошти для заміни озброєнь, відправлених в Україну, і він уже був змушений уповільнити поповнення запасів деяких військ. З виділених Конгресом 25,9 млрд. доларів на поповнення запасів озброєнь, які надходили в Україну, залишилося 1,6 млрд. доларів.

"Озброєння включає мільйони артилерійських снарядів, ракет і ракет, які мають вирішальне значення для контрнаступу України", — йдеться в матеріалі.

Крім того, у США залишилося близько 5,4 млрд доларів на постачання зброї та техніки зі своїх запасів.

"У США вже закінчилося б це фінансування, якби Пентагон на початку цього року не усвідомив, що переоцінив уже відправлене обладнання, звільнивши близько 6,2 мільярда доларів. Деякі з них були відправлені останніми місяцями", — зазначають журналісти.

Фінансовий контролер Пентагону Майкл Маккорд заявляє, що США повністю вичерпали довгострокове фінансування Києва в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка надає гроші для укладання контрактів на майбутні постачання озброєнь.

"Ми вже були змушені уповільнити поповнення наших власних збройних сил, щоб застрахуватися від невизначеного майбутнього фінансування… Неможливість своєчасного поповнення наших збройних сил може зашкодити боєздатності нашої армії", – йдеться у листі Маккорда.

Він додав, що без додаткового фінансування США будуть змушені затримати чи скоротити постачання для ППО, боєприпасів, безпілотників та обладнання для руйнування та прориву кордонів, які є "критично важливими та невідкладними зараз, коли росія готується до зимового наступу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на скільки Україні вистачить грошей із допомоги США.