Из-за нового бюджета: в Пентагоне выступили со срочным и тревожным заявлением для Украины

У США заканчиваются деньги для Украины

После того как в США приняли промежуточный бюджет без помощи Украине у Пентагона уже начались проблемы по некоторым пунктам финансирования поддержки. Из-за этого он даже был вынужден обратится к Конгрессу с предупреждением.

Об этом пишет АР. В письме политикам американское Минобороны отметило, что у него заканчиваются средства для замены вооружений, отправленных в Украину, и оно уже было вынуждено замедлить пополнение запасов некоторых войск. Из выделенных Конгрессом 25,9 млрд долларов на пополнение запасов вооружений, которые поступали в Украину, осталось 1,6 млрд долларов.

"Вооружение включает в себя миллионы артиллерийских снарядов, ракет и ракет, имеющих решающее значение для контрнаступления Украины", — говорится в материале.

Кроме того, у США осталось около 5,4 млрд долларов на поставку оружия и техники из своих запасов.

"У США уже закончилось бы это финансирование, если бы Пентагон в начале этого года не осознал, что переоценил уже отправленное оборудование, высвободив около 6,2 миллиарда долларов. Некоторые из них были отправлены в последние месяцы", — отмечают журналисты.

Финансовый контролер Пентагона Майкл Маккорд заявляет, что что США полностью исчерпали долгосрочное финансирование Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая предоставляет деньги для заключения контрактов на будущие поставки вооружений.

"Мы уже были вынуждены замедлить пополнение наших собственных вооруженных сил, чтобы застраховаться от неопределенного будущего финансирования… Невозможность своевременного пополнения наших вооруженных сил может повредить боеготовности нашей армии", – говорится в письме Маккорда.

Он добавил, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены задержать или сократить поставки для ПВО, боеприпасов, беспилотников и оборудования для разрушения и прорыва границ, которые являются "критически важными и неотложными сейчас, когда россия готовится к зимнему наступлению".

Напомним, ранее мы писали о том, на сколько Украине хватит денег из помощи США.