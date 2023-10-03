Украина пока без помощи США не останется: сколько денег еще осталось у Пентагона

Украина пока без оружия не останется

Несмотря на то, что в США возникли проблемы с выделением новой военной помощи Украине, у Пентагона еще хватит средств, чтобы помогать ВСУ еще несколько месяцев.

Как сообщает The Wall Street Journal, в запасах оборонного ведомства США еще остается 5,2 миллиарда долларов, которые предназначены на военную поддержку Украины.

Согласно подсчетам издания, это примерно такая же сумма, которую потратил Вашингтона на вооружение для ВСУ за последние полгода, а потому есть основания предполагать, что в следующие шесть месяцев украинские защитники без оружия не останутся. Однако источники издания говорят, что на практике неизвестно, на сколько хватит этит денег, поскольку помощь выделяется пакетами разного объема.

"Много факторов влияет на скорость, с которой безопасностная помощь поступает в Киев, и официальные лица считают, что этих 5,2 миллиарда долларов может хватить всего на несколько месяцев", — отмечают они.

Стоит отметить, что эти деньги появились после того, как весной в ходе аудита было обнаружено, что Пентагон считал стоимость снаряжения по ценам гораздо выше, чем их реальная цена. Поэтому у оборонного ведомства после переоценки переданного оружия и техники появились свободные деньги.

Всего с начала российского вторжения США передали Украине оборудования на 43,9 миллиарда долларов. Однако выделенные средства шли не только на поставки необходимого из запасов армии, но и на программу USAI, по которой совершались закупки вооружений напрямую у производителей. Впрочем, сейчас бюджет этой программы пуст.

По словам американских чиновников, обычно пакеты военной помощи Украине выделяются каждые две недели, то есть следующий могут объявить до конца текущей недели.

Напомним, ранее Конгресс проголосовал за принятие закона о бюджете на 45 дней, из которого исключили вопрос о включении туда помощи Украине. Это было сделано для того, чтобы избежать так называемого шатдауна, когда все государственные учреждения прекращают получать финансирование.