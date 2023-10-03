Україна поки що без допомоги США не залишиться: скільки грошей ще залишилося у Пентагону

Україна поки що без зброї не залишиться

Попри те, що у США виникли проблеми з виділенням нової військової допомоги Україні, у Пентагону вистачить коштів, щоб допомагати ЗСУ ще кілька місяців.

Як повідомляє The Wall Street Journal, у запасах оборонного відомства США ще залишається 5,2 мільярда доларів, які призначені на військову підтримку України.

За підрахунками видання, це приблизно така сама сума, яку витратив Вашингтона на озброєння для ЗСУ за останні пів року, а тому є підстави припускати, що у наступні шість місяців українські захисники без зброї не залишаться. Проте джерела видання кажуть, що на практиці невідомо, на скільки вистачить цих грошей, оскільки допомога надається пакетами різного обсягу.

"Багато факторів впливає на швидкість, з якою безпекова допомога надходить до Києва, і офіційні особи вважають, що цих 5,2 мільярда доларів може вистачити лише на кілька місяців", — зазначають вони.

Ці гроші з’явилися після того, як навесні в ході аудиту було виявлено, що Пентагон розраховував вартість спорядження за цінами набагато вищими, ніж їх реальна ціна. Тому у оборонного відомства після переоцінки переданої зброї та техніки з’явилися вільні гроші.

Усього з початку російського вторгнення США передали Україні обладнання на 43,9 мільярда доларів. Однак виділені кошти йшли не лише на постачання необхідного із запасів армії, а й на програму USAI, за якою здійснювалися закупівлі озброєнь безпосередньо у виробників. Втім, зараз бюджет цієї програми порожній.

За словами американських чиновників, зазвичай пакети військової допомоги Україні виділяються кожні два тижні, тобто наступні можуть оголосити до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше Конгрес проголосував за ухвалення закону про бюджет на 45 днів, з якого виключили питання про включення туди допомоги Україні. Це було зроблено для того, щоб уникнути так званого шатдауну, коли всі державні установи припиняють фінансування.