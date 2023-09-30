У США ухвалили проміжний бюджет: для України там немає нічого хорошого

У документі йдеться про витрати на період до ухвалення основного бюджету на 2024 рік

Нижня палата Конгресу США ухвалила проєкт бюджету на 45 днів, у якому не передбачено виділення допомоги Україні за статтею про додаткові витрати.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму telegram-каналі, тепер документу доведеться пройти через Сенат, в якому підтримка України дещо вища. Крім того, у версії документа від Сенату є положення про виділення на потреби України 6 мільярдів доларів.

Він зазначив, що проєкт документа було прийнято голосами 209 демократів та 126 республіканців. Всього 335 голосів "за" та 209 "проти".

"Історія, на мою думку, погана. Палату (прийняла цей проєкт закону без допомоги Україні) контролюють республіканці. Але як ви бачите, проголосували завдяки 209 голосам демократів", — повідомив він.

За його словами, у Сенаті більшість у демократів, а республіканці там більш прихильні до України, проте зараз їм пропонують або заблокувати фінансування всіх урядових організацій на невідомий термін, або залишити Україну без допомоги.

Раніше "Телеграф" розбирався у тому, як на допомогу Україні може вплинути шатдаун у США. Це може статися вже в ніч на 1 жовтня, якщо республіканці та демократи не можуть дійти згоди, на що країна витрачатиме гроші наступного року (цей фінансовий рік закінчується 30 вересня) та ухвалити бюджет.