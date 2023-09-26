Загроза шатдауну у США. Як це вплине на Україну, що буде з "Абрамсами" та навчаннями на F-16

Фінальний бюджет ще не прийняти, а проміжний документ посварив законодавців у питанні грошей для України

З опівночі неділі в уряду США можуть закінчитися гроші та країна може перейти у стан шатдауну. Зараз республіканці та демократи не можуть дійти згоди, на що країна витрачатиме гроші наступного року (цей фінансовий рік закінчується 30 вересня) та ухвалити бюджет.

Ця ситуація може прямо вплинути на допомогу Україні. Сам шатдаун може уповільнити швидкість надання військової допомоги, а навколо проміжного бюджету (діятиме до фінального), точаться дискусії. Плани щодо додаткової допомоги Україні зіткнулися з проблемами, оскільки ряд республіканців у Палаті представників і Сенаті виступають проти витрачання додаткових грошей на військові зусилля.

Що таке шатдаун

У США фінансовий рік закінчується 30 вересня — до цього часу потрібно дійти згоди щодо бюджету країни на прийдешній період. Якщо цього не відбудеться, то вже з цієї неділі, 1 жовтня, країна автоматично перейде у стан шатдауну (shutdown). Частина бюджетних установ працює не на повну потужність, бо немає бюджету. Таке вже було у 2018 році за часів президента Дональда Трампа — законотворці мали різні погляди на виділення кількох мільярдів доларів на стіну на кордоні з Мексикою. Загалом Конгрес закривав уряд на шатдаун 14 разів з 1981 року.

Сотні тисяч бюджетників можуть відправити додому у вимушену неоплачувану відпустку. Важливі працівники громадської безпеки продовжують працювати, але без оплати (з майбутньою компенсацією).

Приміром, 2 мільйони військовослужбовців США залишаться на посадах, але половина з 800 тис. цивільних співробітників американського Міноборони відправлять у відпустку, пояснює Reuters. Укладені до шатдауну контракти триватимуть, і Пентагон зможе розміщувати нові замовлення на постачання або послуги, необхідні для захисту нацбезпеки. Нові контракти, включно з поновленнями чи подовженнями, не укладатимуться. Платежі Boeing, Lockheed Martin і RTX можуть бути відкласти.

Якщо зупинка триватиме досить довго, це також може вплинути на економіку — Moody's вже попередило про погіршення кредитного рейтингу країни. Також неоплачувана відпустка може репутаційно вдарити на тлі передвиборчої кампанії.

Як це позначиться на Україні загалом

На цьому тлі послаблюються позиції США закордоном і під загрозою опинилася допомога Україні вже на найближчий час, тобто з 1-го жовтня. Пентагон вже завив, що на навчання та триваючу передачу зброї ЗСУ не поширюється можливий шатдаун, повідомило Politico. Вони продовжуватимуться навіть випадку, якщо Конгрес найближчими днями не ухвалить законопроєкт про витрати.

"Операція "Атлантична рішучість" є винятковою діяльністю, оскільки держава не виділяє асигнувань", — сказав речник Міністерства оборони Кріс Шервуд. Операція стосується зусиль США підтримати Україну та зміцнити східний фланг НАТО.

У Пентагоні вирішили продовжувати домомагати навіть у разі шантауну, але швидкість може знизитися

Шервуд сказав, що припинення роботи уряду могло порушити допомогу США Україні. На доставку обладнання та навчання США "можуть вплинути вимушені відпустки персоналу та призупинення Міністерством оборони". З огляду на перспективи шатдауну, переривання підтримки сталося б у критичний момент, оскільки американські танки M1A1 Abrams незабаром мають прибути на поле бою, а українські пілоти збираються розпочати навчання на F- 16, пише CNN. Рішення захистити операції, пов’язані з Україною, було прийнято під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, де він зустрівся з Джо Байденом та вищим керівництвом Пентагону. Тобто, навчання та поставки обладнання все одно триватимуть безперервно.

Водночас Держдеп попередив, що припинення роботи уряду може вплинути на швидкість військової допомоги. Речник Метью Міллер сказав, що США можуть продовжувати надавати військову допомогу та допомогу у сфері безпеки – у разі припинення роботи уряду.

"Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним і чому ми закликаємо Конгрес фінансувати уряд", — сказав Шервуд.

Розкол навколо України у тимчасовому бюджеті

Оскільки у США не можуть дійти згоди, на що країна витрачатиме гроші наступний рік, то Конгрес має ухвалити щось на кшталт проміжного бюджету, який діятиме до ухвалення повноцінного. У цей документ закладена і фінансова допомога для України – близько 3,3 млрд дол до кінця 2023 року. Але проти виділення коштів виступає група республіканців, до якої належить членкиня Конгресу Марджорі Тейлор Грін.

Видання The New York Times повідомило, що сенатори обох партій сперечаються, чи включати нову військову допомогу для України у проєкт про додаткове фінансування. У понеділок пройшли нові переговори щодо спроб уникнути шатдауну, головним предмет суперечок стало включення додаткових 25 млрд допомоги Україні. Альтернативою є залишити законодавство вільним від суперечливих положень (і від цієї допомоги Україні), що дозволило б отримати більш широку підтримку серед республіканців у Палаті представників.

Деякі республіканці стверджували, що це стане ускладненням у спробі дати спікеру Кевіну Маккарті вихід із застою. Значний блок республіканців у Палаті представників виступає проти подальшого фінансування України та, швидше за все, наполягатиме на тому, щоб його вилучили з законопроекту та повернули до Сенату, уповільнюючи рішення.

Марджорі Тейлор Грін застерегла своїх колег від розгляду законопроекту про витрати Пентагону. Вона сказала, що навіть процедурне голосування за просування цього закону було рівнозначне "голосуванню за мільярди кровних грошей для проксі-війни в Україні".

На противагу їй, деякі сенатори зауважують, що не проявити підтримку України було б неправильно, особливо після того, як Зеленський особисто зустрічався з членами Сенату, пояснював, що допомога США критично важлива, і його запевнили, що підтримка триватиме. Деякі сенатори кажуть, що безпечніше було б винести питання про гроші для України в окремому проєкті, разом з коштами на подолання наслідків стихійного лиха та заходи на кордоні, щойно Конгрес усуне ризик шатдауну.

Розкол щодо України серед сенаторів ілюструє труднощі, з якими Конгрес зіткнеться цього тижня, намагаючись запобігти шатдауну. У вівторок законодавці почнуть розглядати серію окремих законопроектів про витрати на майбутній фінансовий рік, хоча це обговорення не наблизить Палату ближче до того, щоб уникнути неминучого закриття, пише видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США оголосили про другий пакет допомоги Україні за два дні.