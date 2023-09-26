США оголосили список реформ для України: в українців бурхлива та неоднозначна реакція

Список реформ вмістився на кількох аркушах

Сполучені Штати Америки передали Україні список реформ, які стануть основою для консультацій з Києвом та ключовими партнерами у рамках підтримки нашої держави та її зусиль щодо інтеграції до Європи. На думку Вашингтона, ці кроки мають бути "пріоритеними".

Про це пише "Телеграф", посилаючись на інформацію із сайту посольства США в Україні. Американці зазначають, що метою цих зусиль є визначення пріоритетів та консолідація кроків щодо реформування разом з Україною та ключовими зацікавленими сторонами.

У посольстві з цього приводу навели слова президента Байдена, який, під час зустрічі із Зеленським у Штатах, сказав: "Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися та відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати”.

Як передають ЗМІ, публікуючи документи зі списком реформ, у них зокрема йдеться про те, що США хочуть, щоб Україна сконцентрувалася на реформах Наглядових рад Держпідприємств, антикорупційних органів, Вищої ради правосуддя та всієї судової гілки влади. Також вони просять внести певні зміни до роботи Міноборони та інших силових відомств, зокрема СБУ, БЕБ, НПУ та ДПСУ.

"У листі прописано низку реформ щодо пріоритетності їх впровадження: деякі мають реалізувати за 3 місяці, а решта – від 6 до 18 місяців", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ця новина викликала бурхливу хвилю обговорень в українському суспільстві. Деякі наші співгромадяни відверто обурювалися "вимогам" США. Хоча деякі припустили, що хвиля хейту могла піти через непорозуміння. Вони зазначили, що частина суспільства могла сприйняти документи як вимоги через неправильне тлумачення у ЗМІ. Справа в тому, що частина медіа написала про дані документи як про "вимоги США для продовження надання військової допомоги". Хоча в посольстві США в Україні, публікуючи своє повідомлення, прямо вказали, що документи є "пропозицією Україні пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку".

Проте у мережі зараз активно реагують на новину із США. Українці розділилися на два табори:

Нагадаємо, "Телеграф" нещодавно поспілкувався з професором міжнародного бізнесу Університету Північної Кароліни у Грінсборо Василем Тарасом, який розповів про те, що відбувається у відносинах України та США. Його інтерв’ю ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що американський професор пояснив стратегію США щодо росіян.