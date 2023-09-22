Феноменальний гол рабоною та гарматний постріл із США: ФІФА показала найкращі голи року (відео)

До списку потрапили голи, забиті в період з 19 грудня 2022 року до 20 серпня 2023-го

На премію Пушкаша (найкращий гол року за версією ФІФА) претендують 11 футболістів/футболісток. Напередодні в Лізі чемпіонів воротар відзначився взяттям воріт.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА у Twitter. До списку номінантів потрапили три футболістки, які забивали голи на жіночому ЧС-2023, та 8 футболістів.

Серед претендентів варто відзначити півзахисника "Спортінга" Нуну Сантуша, який відзначився феноменальним голом рабоною з 13-ти метрів у поєдинку проти "Боавішти" (3:0), а також гарматний постріл Альваро Барреали у матчі Відкритого Кубка США "Цинциннаті" — "Піт Ріверхаундс" (3:1).

Список номінантів на премію Пушкаша:

Альваро Барреал

Лінда Кайседо

Хуліо Енсісо

Сон Джин Канг

Сем Керр

Браян Лозано

Гільєрме Мадуга

Іван Моранте

Нуну Сантуш

Асхат Тагіберген

Беатріс Занератто

Нагадаємо, жіночий чемпіонат світу з футболу-2023 завершився гучним скандалом. Після перемоги Іспанії в турнірі президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо. Раніше у ФІФА поскаржилися на низький попит жіночого Мундіалю по всьому світу.