Укр

Феноменальный гол рабоной и пушечный выстрел из США: ФИФА показала лучшие голы года (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Претенденты на звание автор лучшего гола года по версии ФИФА Новость обновлена 22 сентября 2023, 17:44
Претенденты на звание автор лучшего гола года по версии ФИФА. Фото twitter.com/FIFAWorldCup

В список попали голы, забитые в период с 19 декабря 2022 года до 20 августа 2023-го

На премию Пушкаша (лучший гол года по версии ФИФА) претендуют 11 футболистов/футболисток. Накануне в Лиге чемпионов вратарь отметился взятием ворот.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter. В список номинантов попали три футболистки, забивавшие голы на женском ЧМ-2023, и 8 футболистов.

Среди претендентов стоит отметить полузащитника "Спортинга" Нуну Сантуша, который отметился феноменальный голом рабоной с 13-и метров в поединке против "Боавишты" (3:0), а также пушечный выстрел Альваро Барреалы в матче Открытого Кубка США "Цинциннати" — "Питтсбург Риверхаундс" (3:1).

Список номинантов на премию Пушкаша:

  • Альваро Барреал
  • Линда Кайседо
  • Хулио Энсисо
  • Сон Джин Канг
  • Сэм Керр
  • Брайан Лозано
  • Гильерме Мадуга
  • Иван Моранте
  • Нуну Сантуш
  • Асхат Тагыберген
  • Беатрис Занератто

Напомним женский чемпионат мира по футболу-2023 завершился громким скандалом. После победы Испании в турнире президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Ранее в ФИФА пожаловались на низкий спрос женского Мундиаля по всему миру.

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#Футбол #Премия Пушкаша