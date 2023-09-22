Феноменальный гол рабоной и пушечный выстрел из США: ФИФА показала лучшие голы года (видео)

В список попали голы, забитые в период с 19 декабря 2022 года до 20 августа 2023-го

На премию Пушкаша (лучший гол года по версии ФИФА) претендуют 11 футболистов/футболисток. Накануне в Лиге чемпионов вратарь отметился взятием ворот.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter. В список номинантов попали три футболистки, забивавшие голы на женском ЧМ-2023, и 8 футболистов.

Среди претендентов стоит отметить полузащитника "Спортинга" Нуну Сантуша, который отметился феноменальный голом рабоной с 13-и метров в поединке против "Боавишты" (3:0), а также пушечный выстрел Альваро Барреалы в матче Открытого Кубка США "Цинциннати" — "Питтсбург Риверхаундс" (3:1).

Список номинантов на премию Пушкаша:

Альваро Барреал

Линда Кайседо

Хулио Энсисо

Сон Джин Канг

Сэм Керр

Брайан Лозано

Гильерме Мадуга

Иван Моранте

Нуну Сантуш

Асхат Тагыберген

Беатрис Занератто

Напомним женский чемпионат мира по футболу-2023 завершился громким скандалом. После победы Испании в турнире президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Ранее в ФИФА пожаловались на низкий спрос женского Мундиаля по всему миру.