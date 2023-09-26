США огласили список реформ для Украины: у украинцев бурная и неоднозначная реакция

Список реформ уместился на нескольких листах

Соединенные Штаты Америки передали Украине список реформ, которые станут основой для консультаций с Киевом и ключевыми партнерами в рамках поддержки нашего государства и его усилий по интеграции в Европу. По мнению Вашингтона, эти шаги должны быть "приоритеными".

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на информцию с сайта посольства США в Украине. Американцы отмечают, что целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

В посольстве по этому поводу привели слова президента Байдена, который, во время встречи с Зеленским в Штатах, сказал "Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать".

Как передают СМИ, публикуя документы со списком реформ, в них, в частности, говорится о том, что США хотят, чтобы Украина сконцентрировалась на реформах Наблюдательных советов Госпредприятий, антикоррупционных органов, Высшего совета правосудия и всего судебной ветви власти. Также они просят внести определенные изменения в работу Минобороны и других силовых ведомств, в частности, СБУ, БЭБ, НПУ и ГНСУ.

"В письме прописан ряд реформ по приоритетности их внедрения: некоторые должны реализовать за 3 месяца, а остальные – от 6 до 18 месяцев", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данная новость вызвала бурную волну обсуждений в украинском обществе. Некоторые наши сограждане откровенно возмущались "требованиям" сша. Хотя некоторые предположили, что волнай хейта могла пойти из-за недопонимания. Они отметили, что часть общества могла воспринять документы, как требования из-за неверного истолкования в СМИ. Дело в том, что часть медиа написала о данных документах, как о "требованиях США для продолжения предоставления военной помощи". Хотя в посольстве США в Украине, публикуя свое сообщение прямо указали, что документы являются "предложением Украине приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи".

Тем не менее в сети сейчас активно реагируют на новость из США. Украинцы разделились на два лагеря:

Напомним "Телеграф" недавно пообщался с профессором международного бизнеса Университета Северной Каролины в Гринсборо Василием Тарасом, который рассказал о том, что происходит в отношениях Украины и США. Его интервью вы можете прочитаь, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что американский профессор объяснил стратегию США в отношении россиян.