Будут снова просить "ножки Буша" и драться в очередях: американский профессор объяснил стратегию США в отношении россиян

Путину ни холодно, ни жарко от того, где остановится линия фронта, говорит Василий Тарас.

В американском истеблишменте считают, что большее количество оружия для Украины и даже деоккупация всех территорий все равно не отобьет у россии желание продолжать войну, даже несмотря на голод населения и нехватку предметов первой необходимости. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал профессор международного бизнеса Университета Северной Каролины в Гринсборо Василий Тарас, являющийся уроженцем Украины и уже более 30 лет живущий в США.

"Из вариантов, которые я слышал, почему не давать больше оружия и помощи, мне кажется, наиболее приемлемый во власти [США] тот, что если бы в Украине было достаточно оружия, чтобы быстро отбросить россию за свои границы, это приведет к определенной мобилизации реваншистских настроений в самой россии. По этой теории россия не упадет, даже если ее выгонят из Крыма и Донбасса. На сегодня, надеюсь, все поняли, что от того, где остановится линия фронта, путину ни холодно, ни жарко. И даже если бы так случилось, что россиян выгнали бы из Донбасса и Крыма, скорее всего, это не привело бы к революции в кремле", — пояснил Василий Тарас.

По мнению профессора, в администрации Байдена сложился консенсус, что более действенной стратегией в отношении россии является постепенное доведение рф до такого состояния, когда сами россияне захотят сменить власть.

"Что-то подобное было в начале 1990-х в СССР, когда Союз не победили на поле боя, а довели до состояния, когда россияне становились очередями в 5 километров в "Макдональдсе", сражались за джинсы, просили "ножки Буша" и фактически сами снесли свою власть. Правильное ли решение, я не знаю. Это слишком дорогое решение для Украины, но очевидно большое количество чиновников в США думает, что это наиболее безопасный вариант и наиболее действенный, который приведет к исчезновению угрозы со стороны россии. Дискуссия ведется как раз вокруг этого баланса: как бы так сделать, чтобы не перегнуть палку и не полетели атомные бомбы, и у россиян не возникало желания "можем повторить", — резюмировал ученый.

Напомним, что в Белом доме пока не могут подтвердить информацию о том, что Джо Байден согласился передать Украине ракеты ATACMS с кассетными боеголовками.

*Первую часть интервью с Василием Тарасом читайте на сайте "Телеграф" во вторник, 26 сентября, утром.