Будуть знову просити "ніжки Буша" і битися в чергах: американський професор пояснив стратегію США щодо росіян

Путіну ні холодно, ні спекотно від того, де зупиниться лінія фронту, каже Василь Тарас.

В американському істеблішменті вважають, що більша кількість зброї для України та навіть деокупація всіх територій, все одно не відіб’є у росії бажання продовжувати війну, навіть попри голод населення і брак предметів першої необхідності. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів професор міжнародного бізнесу Університету Північної Кароліни в Грінсборо Василь Тарас, який є уродженцем України і вже понад 30 років живе в США.

"З варіантів, які я чув, чому не давати більше зброї та допомоги, мені здається, найбільш прийнятний у владі [США] той, що якби в Україні було достатньо зброї, щоб швидко відкинути росію за свої кордони, то це призведе до певної мобілізації реваншистських настроїв у самій росії. За цією теорією, росія не впаде, навіть якщо її виженуть з Криму і Донбасу. На сьогодні, сподіваюся, всі зрозуміли, що від того, де зупиниться лінія фронту, путіну ні холодно, ні спекотно. І навіть якби так сталося, що росіян вигнали б з Донбасу та Криму, скоріш за все, це не призвело б до революції в кремлі. Це навпаки призведе до обра́з, реваншистських настроїв, і росіяни всі будуть плекати в думках сценарії відновлення імперії", — пояснив Василь Тарас.

На думку професора, в адміністрації Байдена склався консенсус, що більш дієвою стратегією щодо рф є поступове доведення росії до такого стану, коли самі росіяни захочуть змінити владу.

"Щось подібне було на початку 1990-х в СССР, коли Союз не перемогли на полі бою, а довели до стану, коли росіяни ставали чергами в 5 кілометрів в "Макдональдс", билися за джинси, просили "ніжки Буша" і фактично самі знесли свою владу. Чи це правильне рішення, я не знаю. Це занадто дороге рішення для України, але очевидно велика кількість урядовців в США думає, що це найбільш безпечний варіант і найбільш дієвий, який призведе до зникнення загрози з боку росії. І мені здається, що дискусія ведеться якраз навколо цього балансу: як би так зробити, щоб не перегнути палку і не полетіли атомні бомби, і у росіян не виникало бажання "можем павтаріть", — резюмував науковець.

Нагадаємо, що у Білому домі досі не можуть підтвердити інформацію про те, що Джо Байден погодився передати Україні ракети ATACMS із касетними боєголовками.

*Першу частину інтерв’ю з Василем Тарасом читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 26 вересня, вранці.