Білий дім ніяк не визначиться із передачею ATACMS Україні: експерт назвав переваги цих ракет

Якщо Україна отримає ракети ATACMS, то зможе завдавати комбінованих ударів по російським важливим об’єктам

У Білому домі не можуть підтвердити інформацію про те, що Джо Байден погодився передати Україні ракети ATACMS із касетними боєголовками. Президент США на зустрічі із Зеленським запевнив у подальшій підтримці США, але конкретних заяв про далекобійні ракети не робив.

Про це на брифінгу заявила прессекретар Болого вдома Карін Жан-П’єр. Водночас провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко в ефірі телемарафону пояснив, які переваги отримає Україна у разі передачі ATACMS.

"Президент (Джо Байден — ред.) неодноразово говорив, що передача ATACMS можлива в майбутньому. Але я не маю жодної нової інформації, щоб оголосити", — сказала Жан-П’єр.

Вона також додала, що новий пакет військової допомоги підтверджує тверді наміри США про те, що країна й надалі має намір допомагати Україні.

За словами Валерія Романенка, якщо США все ж таки схвалять передачу ракет ATACMS, то в України з’явиться можливість завдавати "комбінованих ударів", поєднуючи ці ракети з британськими Storm Shadow.

"Далекість загалом, що у ATACMS, що у Storm Shadow приблизно однакова — 270 км. Але вони балістичні, і можна буде завдавати комбінованих ударів. І американці перевірять, чи здатні російські сучасні комплекси ППО С-400 відбивати атаки ATACMS", — пояснив Романенко.

А якби ще Німеччина схвалила передачу ракет Taurus, у яких ще більша дальність, то це дозволило б ЗСУ завдавати ударів по ключових стратегічних базах і об’єктах росіян на захоплених територіях. За умови, що США передадуть навіть 100 ракет ATACMS, то Україна вже могла б завдати суттєвої шкоди росіянам.

Також "Телеграф" розповідав про те, куди можуть дістати ракети ATACMS. Росіянам не лише у прикордонних районах порадили готуватися.