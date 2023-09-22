Росіяни, малюйте "коричневі лінії": у мережі показали, куди дістануть ракети ATACMS
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У зоні поразки виявляться понад 10 областей росії
Після того, як стало відомо, що США передадуть Україні ракети ATACMS, у мережі порадили росіянам замість чергових червоних ліній малювати "коричневі лінії". Дальність нового озброєння допоможе атакувати низку прикордонних і не лише областей росії.
У мережі показали зразкову зону ураження американських ракет ATACMS. Варто зазначити, що дістатись може не лише росії.
Дальність ракет ATACMS із касетними боєголовками становить 300 км. Це означає, що в зоні поразки як територія росії, так і Білорусі, яка надає свої полігони для тренування путінських солдатів і не тільки.
Так, потрапити під роздачу можуть такі області росії: Курська, Білгородська, Воронезька, Брянська, Смоленська (частково), Калузька (частково), Тульська (частково), Орловська, Ростовська, Волгоградська (частково) та Краснодарський край. Окуповані території України, включаючи Крим також у зоні ураження ракет.
Щодо Білорусі, то атаки може зазнати вся територія країни, включаючи столицю Мінськ.
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