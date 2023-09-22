У зоні поразки виявляться понад 10 областей росії

Після того, як стало відомо, що США передадуть Україні ракети ATACMS, у мережі порадили росіянам замість чергових червоних ліній малювати "коричневі лінії". Дальність нового озброєння допоможе атакувати низку прикордонних і не лише областей росії.

У мережі показали зразкову зону ураження американських ракет ATACMS. Варто зазначити, що дістатись може не лише росії.

Дальність ракет ATACMS із касетними боєголовками становить 300 км. Це означає, що в зоні поразки як територія росії, так і Білорусі, яка надає свої полігони для тренування путінських солдатів і не тільки.

Так, потрапити під роздачу можуть такі області росії: Курська, Білгородська, Воронезька, Брянська, Смоленська (частково), Калузька (частково), Тульська (частково), Орловська, Ростовська, Волгоградська (частково) та Краснодарський край. Окуповані території України, включаючи Крим також у зоні ураження ракет.

Щодо Білорусі, то атаки може зазнати вся територія країни, включаючи столицю Мінськ.

Зона ураження американських ракет ATACMS

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Севастополі лунають вибухи цілий день. Прильоти фіксуються, до речі, по всій території півострова, тому ми створили карту ударів по окупованому півострові.