Росія під прицілом: куди дістануть найбільш далекобійні ракети ЗСУ (карта)

Під удар потрапляють кілька центрів збройової промисловості

ВСУ нарощують силу і точність ракетних ударів по тимчасово окупованому Криму, завдаючи втрати противнику, що все більше посилюються. З отриманням нового тактичного американського комплексу ATACMS географія ударів може розширитися.

"Телеграф" вирішив порахувати, до яких міст росії зможуть дотягнутися до ВСУ новими ракетами і яким підприємствам військово-промислового комплексу окупантів загрожує високоточний удар. Найімовірніше, для таких атак будуть використовуватися найбільш далекобійні снаряди, які є в України — Storm Shadow з дальністю 250 км, "Нептун" з дальністю 280 км і американський ATACMS, який також може надійти на озброєння Збройних сил України.

Storm Shadow та його французький варіант SCALP останнім часом активно використовують для ударів по військово-морській базі окупантів у Севастополі та здебільшого Кримського півострова. Щоправда, його дальності в 250 км в експортному варіанті все-таки замало для завдання ударів по глибокому тилу ворога.

Трохи більшу дальність (280 км), дає українська протикорабельна ракета "Нептун", яка у квітні 2022 року потопила флагман Чорноморського флоту росії крейсер "Москва". Але її можна використовувати і для ударів по підприємствах ВПК росії в прифронтових областях. Благо, далекості цілком вистачає.

Радіус дії найбільш далекобійних ракет ЗСУ

Так, при пуску з Харківської чи Сумської областей "Нептун" впевнено вражає цілі у Брянську, Курську, Воронежі, Орлі, а з Донецької – ще й у Ростові-на-Дону. У кожному з цих міст є заводи, що працюють на армію росії:

Брянськ – завод №111, який виготовляє спецтехніку у вигляді польових кухонь, їдалень, мобільних хлібопекарень, цистерн для води та рефрижераторів, посуд для військовослужбовців;

Курськ – завод з виробництва акумуляторів для військової техніки – колісних бронеавтомобілів, вантажних автомобілів КамАЗ та "Урал" та інших. Також неподалік Курська розташований військовий аеродром, який наприкінці серпня вже атакували дрони;

Воронеж — літакобудівний завод, що виробляє для потреб мо рф повітряні судна, наприклад, Іл-96, які використовуються як паливозаправники для стратегічної авіації окупантів, що завдають по Україні ракетних ударів. Також на Іл-96 літає президент росії;

Орел — завод "Орелтекмаш", після агресії росії проти України почав випускати продукцію для потреб армії окупантів, наприклад, модулі для будівництва польових госпіталів;

Ростов-на-Дону – завод "Росвертол", що виробляє транспортні вертольоти Мі-26Т, бойові Мі-24 та Мі-28, які показали свою повну марність проти ЗСУ.

Отримавши ракети ATACMS з їхньою дальністю в 300 км, ЗСУ зможуть ще й завдавати удару в "серце" російського ВПК — по місту Тулі. В останній розташовані десятки заводів, що виробляють військову продукцію.

Зрештою, 2024-го року на озброєння ЗСУ можуть надійти українські ракети "Сапсан" з дальністю близько 400 км, що ще більше посилить ударну силу української армії. До столиці країни-агресора — Москви — залишається відстань буквально в пару сотень кілометрів.