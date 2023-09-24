"Заявлять самі про себе на полі бою": Зеленський заінтригував словами про нове озброєння

Президент розповів про нову допомогу від США

Україна та США домовилися про нові пакети збройової допомоги, а до них входять зразки, які пізніше "самі заявлять про себе".

Про це у неділю, 24 вересня, розповів президент України Володимир Зеленський за підсумком візиту до США та Канади. Його повідомлення оприлюднила пресслужба Офісу президента.

"Це й артилерія, необхідні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини. І ще деякі інші види зброї, які заявлять про себе на полі бою", — повідомив Зеленський.

При цьому він також повідомив про історичне рішення щодо налагодження спільного виробництва зброї та оборонних систем, включаючи і ППО. За словами глави держави, це те, що донедавна було фантастикою, але тепер стає реальністю.

Крім того, Зеленський зазначив, що для України це також важливо тому, що це створюватиме нові збройові підприємства, які забезпечать багато робочих місць.

Як повідомлялося раніше, в американських ЗМІ напередодні з’явилися повідомлення про те, що президент США Джо Байден погодився передати Україні кілька ракет ATACMS. Ці ракети до установок HIMARS і більш важких М270 дозволять завдавати ударів по позиціях ворога на відстані до 300 кілометрів. Офіційно про їхню передачу поки не повідомлялося.