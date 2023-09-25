"Абрамси" вже в Україні: ЗМІ дізналися, коли вони прибули

Це лише перша партія

Перша партія американських танків Abrams, які США передала Києву в рамках військової допомоги, вже прибули до України. Найближчими місяцями буде відправлено ще більше таких бойових машин.

Про це пише видання The New York Times, посилаючись на заяви офіційних осіб. Зазначається, що чиновники не уточнили, яка саме кількість танків входить до першої партії.

При цьому варто зазначити, що раніше західні ЗМІ писали, що перша партія Abrams для України складатиметься з десяти танків. До цього глава відділу закупівель сухопутних військ Даг Буш інформував, що всього нашій країні дадуть 31 таку машину. З ними в комплекті також знаходиться все необхідне: боєприпаси, запчастини, паливна апаратура, ремонтна база. За словами чиновника, це не просто танки, це "повний пакет, що йде з ним".

Журналісти вказують на те, що прибули на кілька місяців раніше за початкову оцінку і вчасно для використання в контрнаступі Києва проти російських військ. Дата прибуття – 23 вересня.

Для розуміння того, що це за зброя "Телеграф" раніше підготував інфографіку, де ви можете наочно порівняти її з іншими топовими танками світу, і статтю з детальними її характеристиками . Також рекомендуємо переглянути наше відео на цю тему:

Раніше ми писали, яку саме модифікацію "Абрамс" Україна отримає від США.