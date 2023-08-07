Танки вже готові: у США назвали терміни передачі Україні першій партії Abrams

Танки пройшли ремонт та прибудуть до України разом із додатковим спорядженням

У США схвалили постачання Києву першої партії танків Abrams. Очікується, що зброя прибуде до України вже на початку осені.

Про це повідомив голова відділу закупівель сухопутних військ Даг Буш, повідомляє CNN. За його словами, спочатку танки прибудуть до Європи, а звідти вирушать до України.

Разом із танками Abrams у кількості 31 одиниця США передадуть Україні все, що з ними пов’язане: боєприпаси, запчастини, паливну апаратуру, ремонтну базу. За словами Буша, це не просто танки, це "повний пакет, що йде з ним". Наразі ще триває процес комплектування допомоги для відправки в Україну.

Також відомо, що у травні 2023 року США почали тренувати українських воїнів на танках. Навчання проходили у Німеччині на американській базі у Графенвері. Усі танки перед відправкою до України пройшли ремонт протягом кількох місяців.

Також варто зазначити, що йдеться не про нові моделі Abrams M1A2, а про більш стару версію – M1A1 Abrams. Таке рішення дозволило США значно скоротити терміни постачання зброї до України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що політики у Німеччині закликають владу передати Україні ракети TAURUS. Повільні темпи українського контнаступу можна було б компенсувати за рахунок більш далекобійної зброї.