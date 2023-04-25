Навчання скоро почнеться: коли ЗСУ отримуватиме американські "Абрамси"

Навчання проходитиме у Німеччині

Американські танки M1 Abrams з’являться в Україні до кінця 2023 року, а до цього часу підготовка українських військових має бути закінчена.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу. За його словами, техніка, що передається, матиме оснащення, яке підходить для специфіки ведення бойових дій в Україні.

При цьому він зазначив, що тренування бійців ЗСУ проходитиме в Німеччині на американській базі в Графенвері, а техніку туди буде перекинуто вже найближчим часом.

Втім, це будуть не ті "оновлені" танки, які, зрештою, будуть передані українцям. У Німеччину техніка буде доставлена з інших місць зберігання, а не взята з запасів армії США, що дозволить швидше доставити її до Графенвера і розпочати навчання екіпажів.

Як відомо, США пообіцяли передати Україні 31 танк, проте пізніше стало відомо, що замість новітньої версії M1A2 ЗСУ отримають версію M1A1, що дозволило прискорити темпи передачі.

До України вже прибули танки Leopard 2 від різних країн Європи, а також британські танки Challenger 2.