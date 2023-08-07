"Так ні напевно": у Німеччині не можуть вирішити питання передачі Україні важливої зброї

Заяви офіційних осіб щоразу відмінні одна від одної

Депутат німецького парламенту від Соціал-демократичної партії, що знаходиться при владі, і доповідач з оборонного бюджету в бюджетному комітеті Бундестагу Андреас Шварц, закликав владу країни передати Україні далекобійні ракети TAURUS.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті Der Spiegel.

За його словами, через відсутність у ЗСУ переваги в повітрі та можливості завдання далеких ударів, контрнаступ української армії сповільнився, і це можна було б компенсувати за рахунок більш далекобійної зброї.

Це не перший заклик німецьких парламентаріїв посилити ЗСУ виділенням німецько-шведської ракети TAURUS KEPD (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System/Kinetic Energy Penetrating Destroyer).

Ця зброя має ряд дуже важливих характеристик:

велика дальність – понад 500 км;

висока точність — досягається завдяки наявності відразу трьох систем наведення — GPS, інерційна і система, заснована на завантажених на згадку ракети фото об’єктів на її маршруті, які дозволяють коригувати політ;

висока потужність – вага бойової частини 500 кг;

універсальність — хоча спочатку ракета призначалася для встановлення та пуску з літака, існує також варіант TAURUS CL (Container Launched) при якому пуск ракети можна здійснювати з наземної пускової установки на базі вантажного автомобіля або надводного корабля.

Зазначимо, що раніше в Німеччині заявили, що не вважають передачу Україні ракет TAURUS пріоритетним завданням.