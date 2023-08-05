росія підкупила німецьких політиків, щоб заблокувати передачу зброї Україні: розслідування

АдН не визнає свого зв’язку з росією

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН чи AfD) намагалася заблокувати постачання танків Leopard Україні, а гроші з цією метою виділялися російським керівництвом.

Як йдеться у журналістському розслідуванні Insider та Bellingtcat, про це стало відомо із вмісту зламаної пошти пропагандиста володимира сергієнка, який виступав посередником між кремлем та німецькими ультраправими.

Наголошується, що сергієнко є натуралізованим громадянином Німеччини, але при цьому він часто світився на російському телебаченні. Він і такий собі "Олексій", який може бути співробітником ФСБ, планували уповільнити постачання танків в Україну. З цією метою вони використовували абсурдні судові позови, загальна вартість яких становила 93 тисячі доларів, що у контексті багатомільйонної допомоги виглядає краплею у морі.

Зокрема один із таких позовів говорив, що постачання озброєнь не було погоджено з Бундестагом, хоча федеральні закони цього не передбачають.

"Офіційно АдН не визнає свого зв’язку з Кремлем, але, як свідчить зламана листування, депутати цієї фракції не просто координували з Москвою свої дії, але отримували прямі інструкції — навіть заготовлені темники, яким слухняно дотримувалися", — йдеться у матеріалі.

При цьому в розслідуванні йдеться про те, що сергієнко працював із депутатом від АдН Ойгеном Шмідтом, сам він є уродженцем Львова, але вже 31 рік проживає в Німеччині. Громадянство він отримав лише 2022 року

У листуванні Сергієнка та його ймовірного куратора з російських спецслужб, до якого отримали доступ журналісти-розслідувачі, використовувалися вирази, типові для радянських органів, які курували підривну діяльність за кордоном.

Зокрема, вони обговорювали "активні заходи" — термін, який "росія використовує для прихованих спроб вплинути на політику інших країн через дезінформацію, пропаганду та інші нечесні методи ще з радянських часів".

Як відомо, це не вперше, коли росія намагається вплинути на ухвалення рішення європейськими чиновниками. Наприклад, у лютому стало відомо, що після окупації Криму кремль намагався за 20 тисяч євро підкупити місцевих депутатів.