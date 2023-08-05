россия подкупила немецких политиков, чтобы заблокировать передачу оружия Украине: расследование

АдГ не признает своей связи с россией

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ или AfD) пыталась заблокировать поставки танков Leopard Украине, а деньги для этих целей выделялись российским руководством.

Как говорится в журналистском расследовании Insider и Bellingtcat, об этом стало известно из содержимого взломанной почты пропагандиста владимира сергиенко, который выступал посредником между кремлем и немецкими ультраправыми.

Отмечается, что сергиенко является натурализованным гражданином Германии, но при этом он часто светился на российском телевидении. Он и некий "Алексей", который может быть сотрудником ФСБ, планировали замедлить поставки танков в Украину. Для этих целей они использовали абсурдные судебные иски, общая стоимость которых составила 93 тысячи долларов, что в контексте многомиллионной помощи выглядит каплей в море.

В частности один из таких исков говорил, что поставки вооружений не были согласованы с Бундестагом, хотя федеральные законы этого не предусматривают.

"Официально АдГ не признает своей связи с Кремлем, но, как показывает взломанная переписка, депутаты этой фракции не просто координировали с Москвой свои действия, но получали прямые инструкции — даже заготовленные темники, которым послушно следовали", — говорится в материале.

При этом в расследовании говорится, что сергиенко работал с депутатом от АдГ Ойгеном Шмидтом, сам он является уроженцем Львова, но уже 31 год проживает в Германии. Гражданство он получил лишь в 2022 году

В переписке сергиенко и его вероятного куратора из российских спецслужб, к которому получили доступ журналисты-расследователи, использовались выражения, типичные для советских органов, курировавших подрывную деятельность за границей.

В частности, они обсуждали "активные меры" — термин, который "россия использует для скрытых попыток повлиять на политику других стран посредством дезинформации, пропаганды и других нечестных методов еще с советских времен".

Как известно, это не первый раз, когда россия пытается повлиять на принятие решения европейскими чиновниками. Например, в феврале стало известно, что после оккупации Крыма кремль пытался за 20 тысяч евро подкупить местных депутатов.