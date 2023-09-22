Днями Україна отримає Abrams: що можуть ці танки

Abrams ремонтували та доводили до ладу вже в Європі після цього — транспортуватимуть в Україну

Україна має отримати танки Abrams M1A1 вже найближчими тижнями. Цю модель обрали аби прискорити процес передачі. Загалом Україна має отримати 31 такий танк.

Профільне видання defence-ua зазначає, що у випадку з Abrams говорити про постачання "старшої моделі" не можна, адже танки передають не по програмі вилучення зі складів. Остаточна версія та характеристики танків наразі невідомі, вони перед поставками в Україну проходили суттєвий процес перероблювання.

Характеристики Abrams M1A1:

Екіпаж — 4 людини,

Вага — 57 тонн,

Головне озброєння - 120 мм гладкоствольна гармата М256,

Другорядне озброєння:

1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB,

2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений),

Операційна дальність 410 км,

Швидкість:

по шосе — 67,6 км/год

по бездоріжжю — 48,3 км/год.

У порівнянні з танками, що вже використовуються в ЗСУ, Abrams має здебільшого краще бронювання та бронебійність. Гармата Abrams використовує снаряди, які розроблялись для того аби пробивати танки СРСР та рф, зокрема сучасні російські Т-80 та Т-90. Це саме ті снаряди зі збідненим ураном, які викликати такий сплеск пропаганди в росії після повідомлень про передачу їх Україні.

На відміну від снарядів із вольфраму, вони щільніші та потужніші. До недоліків Abrams відносять великі витрати палива, відповідно і потребу в логістиці, та велику масу.

Раніше "Телеграф" розповідав про український танк "Оплот", який вважається новішим в ЗСУ. Він дійсно потужний, але експерти не впевнені, що саме він складе основу броньованого українського кулака після перемоги.