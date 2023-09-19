Танки Abrams скоро будуть на фронті: заява Пентагону

Кількість першої партії раніше називали у ЗМІ

У Міністерстві оборони США офіційно підтвердили, що американські танки Abrams вже скоро прибудуть до України. При цьому точної кількості доставлених бойових машин не уточнюється.

Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін під час чергової зустрічі союзників у форматі "Рамштайн". За його словами, він радий це повідомити.

"Танки M1 Abrams будуть доставлені в Україну скоро", — сказав Остін.

Варто зазначити, як раніше писали західні ЗМІ, перша партія Abrams для України складатиметься із десяти танків. До цього глава відділу закупівель сухопутних військ Даг Буш інформував, що всього нашій країні дадуть 31 таку машину. З ними в комплекті також знаходиться все необхідне: боєприпаси, запчастини, паливна апаратура, ремонтна база. За словами чиновника, це не просто танки, це "повний пакет, що йде з ним".

Нагадаємо, задля прискорення постачання США вирішили передати Україні не нову версію Abrams M1A2, а більш стару – M1A1 Abrams. Спікер Пентагону Пат Райдер тоді пояснив, що передача танків варіанта M1A1 дозволить значно прискорити темпи поставок і якщо для більш нової версії на це пішов би рік чи два, то стара версія може надійти на озброєння ЗСУ вже до осені 2023 року.