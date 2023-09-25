Війна — день 579: ЗСУ "перемелюють" окупантів на фронтах, а в глибокому тилу росіян все частіше звучить "бавовна"

Оперативно про головне за добу

Бої на різних ділянках фронту між Силами оборони України та окупаційними військами продовжуються. Про якесь просування вперед росіян не повідомляється, проте є дані про значні втрати у них у живій силі та техніці. Також дедалі частіше надходять повідомлення про вибухи на військових об’єктах у російському глибокому тилу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:50 Окупанти влаштували комбіновану атаку по Україні — запущені дрони типу "Шахед" та ракети. Повітряна тривога по всій країні.

00:00 У Тульській області росії місцеві пабліки повідомляють про вибухи.

Повідомляється про роботу ППО в окупованому Севастополі.

Інформацію за 22 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 576: знищено штаб Чорноморського флоту рф, але росіяни продовжують обстріли

З даними за 23 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 577: окупанти страждають від шквалу "бавовни", але не припиняють атак

Про те, що відбувалося 24 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 578: ЗСУ готуються до нового прориву, а окупанти збирають ракети для нових ударів